بعد رفع صوره في قطر.. مسعود أوزيل ينشر صورة له بملعب في الدوحة ويعلق

2022/12/02 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل صورة له من ملعب في قطر وذلك بعد أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير في قطر، ردا على تكميم لاعبي المنتخب الألماني لأفواههم في احتجاج على حقوق المثليين ومجتمع الـ"LGBTQ+" بمونديال قطر 2022.

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