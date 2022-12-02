2022/12/02 | 08:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدي كامل الاحترام لتقنية الفيديو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدير الفني لمنتخب إسبانيا يعلق على اداء منتخب المغرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدير الفني لمنتخب إسبانيا يعلق على اداء منتخب المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).