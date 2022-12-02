إنكلترا تخوض مواجهة السنغال بلا هزيمة أمام منتخبات أفريقيا

2022/12/02 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الإنكليزي مواجهة السنغال في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد بسجل دون هزائم أمام المنتخبات الأفريقية في أول لقاء يجمع بين الفريقين.وسبق للمنتخب الإنكليزي مواجهة منتخبات أفريقية في 20 مناسبة كان آخرها في مارس الماضي عندما فاز منتخب البلد الأوروبي بسهولة 3-صفر على ساحل العاج في ويمبلي.[…]

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