2022/12/02 | 09:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تسلم أستراليا "داعشيا" كان له دور في الترويج للتنظيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/02 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسلم أستراليا "داعشيا" كان له دور في الترويج للتنظيم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسلم أستراليا "داعشيا" كان له دور في الترويج للتنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).