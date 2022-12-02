2022/12/02 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% إلى 86.77 دولار للبرميل.

كذلك نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 81.08 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).