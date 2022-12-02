2022/12/02 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.
وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% إلى 86.77 دولار للبرميل.
كذلك نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 81.08 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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