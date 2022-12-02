2022/12/02 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط.وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر قناة 24 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 13 ألف جندي أوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا المركز الخبري الوطني.

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