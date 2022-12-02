إنجلترا تخوض مواجهة السنغال بلا هزيمة أمام منتخبات أفريقيا

2022/12/02 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة السنغال في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم يوم الأحد بسجل دون هزائم أمام المنتخبات الأفريقية في أول لقاء يجمع بين الفريقين.وسبق للمنتخب الإنجليزي مواجهة […]

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