استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/12/02 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفع سعر مثقال الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، نحو 3.5 الاف دينار عن سعر يوم امس الخميس.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 366,480 دينار .

فيما كانت الأسعار يوم أمس سعر 363,135دينار بفارق 3.345 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

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