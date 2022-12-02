مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات في كأس العالم.. المواعيد والقنوات الناقلة

2022/12/02 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.

وستقام مباريات المجموعتين السابعة (G) والثامنة (H)، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

غانا x الأوروغواي – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة السابعة (G):

الكاميرون x البرازيل – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

صربيا x سويسرا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في كأس العالم:

كوريا الجنوبية x البرتغال – ستنقل هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

غانا x الأوروغواي – ستنقل هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

الكاميرون x البرازيل – ستنقل هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

صربيا x سويسرا – ستنقل هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

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