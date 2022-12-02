2022/12/02 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف 18 شخصا في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، خلال حوادث جرت بعد فوز المغرب على كندا في مونديال قطر، كما أعلنت ناطقة باسم الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة المغرب وكندا تلقي بظلالها على بروكسل.. توقيف 18 بعد التأهل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة المغرب وكندا تلقي بظلالها على بروكسل.. توقيف 18 بعد التأهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).