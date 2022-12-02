تركي آل الشيخ ينشر فيديو ويعلق: المنتخبات الي طلعت من كاس العالم لو سامعين الخطة كان كلام ثاني

2022/12/02 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو قديم له وهو يناقش خطة لعب مع مدرب نادي ألميرا، العام 2019 بتعليق وجهه للمنتخبات التي خرجت من مونديال قطر 2022.

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