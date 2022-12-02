2022/12/02 | 10:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1nrD4KiRfaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل مصير مجهول ينتظر أهالي أحد الأحياء العشوائية في الإسكندرية بعد قرار إزالة بيوتهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل مصير مجهول ينتظر أهالي أحد الأحياء العشوائية في الإسكندرية بعد قرار إزالة بيوتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).