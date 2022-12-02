2022/12/02 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبل إعلان بيانات وظائف أمريكية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب ينخفض ويتجه نحو افضل اداء من ثلاث اسابيع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينخفض ويتجه نحو افضل اداء من ثلاث اسابيع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينخفض ويتجه نحو افضل اداء من ثلاث اسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).