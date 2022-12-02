تحالف مرتقب يريد تغيير خارطة النفوذ في الانبار بعيدا عن الحلبوسي

2022/12/02 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتجلى صراع في الانبار والمناطق الغربية، بين الحراك الشعبي والحزب الحاكم...

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