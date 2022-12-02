انتحار ثلاثيني شنقاً وخلاف عشائري ينتهي بمقتل وإصابة اثنين في بغداد

2022/12/02 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن رجلا ثلاثيني العمر أقدم على شنق نفسه داخل منزله، فيما اشار الى مقتل واصابة اثنين اخريين بسبب خلاف عشائري في العاصمة بغداد.

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