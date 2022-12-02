تركيا تسلم أستراليا مقاتلاً خطيراً في صفوف داعش الإرهابي

2022/12/02 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة الفدرالية الأسترالية اليوم الجمعة، إن مقاتلاً في تنظيم داعش يُعتقد أنه أدى دوراً مهماً في الدعاية الترويجية للتنظيم، ستُوَجه إليه تهم ارتكاب “جرائم إرهابية خطيرة” بعدما سلمته تركيا إلى أستراليا.

واعتُقل نيل كريستوفر براكاش (31 عاماً) في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا.

وحكمت عليه محكمة تركية في عام 2019 بالسجن 7 سنوات، بعدما أدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت الشرطة الفدراليّة الأسترالية، إن براكاش وصل إلى أستراليا صباح الجمعة.

وأوضحت في بيان، “فُتح تحقيق في العام 2016 عندما توجّه الرجل إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش”، مضيفة أنها ستقول “أمام المحكمة إنّ الرجل ارتكب سلسلة جرائم إرهابية خطيرة”.

وتُقدر السلطات، أن حوالى 230 أسترالياً توجهوا إلى العراق وسوريا لحمل السلاح منذ العام 2012 وكان براكاش أحد أبرزهم.



وهو كان قد ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم داعش وحض فيها الأستراليين على “الاستيقاظ” والانضمام إلى صفوفه.

وقد وصف رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول براكاش بأنه أحد “الممولين أو المنظمين الرئيسيين” في تنظيم داعش في الشرق الأوسط.



وقال المدعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في العام 2016، إن براكاش قُتل في العراق في أعقاب غارة جوّية أمريكية، ليتبين لاحقاً أنه جُرِح فقط.

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