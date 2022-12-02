اليوم.. ختام مباريات دور المجموعات من المونديال

2022/12/02 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تختتم اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، بإقامة أربع مباريات.

وفي المباراة الاولى، سيلاقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره البرتغالي على استاد المدينة التعليمي عند الساعة السادسة مساءً.

في ذات التوقيت، سيلاعب منتخب غانا نظيره الأوروغواي على استاد الجنوب.

وعند الساعة العاشرة مساءً، سيواجه منتخب صربيا نظيره السويسري على استاد 974.

وبذات الوقت، سيلاقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني على استاد لوسيل.

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