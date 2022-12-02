يوم حاسم جديد في مونديال قطر

2022/12/02 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تختتم اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، بإقامة أربع مباريات.وفي المباراة الاولى، سيلاقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره البرتغالي على استاد المدينة التعليمي عند الساعة السادسة مساءً.في ذات التوقيت، سيلاعب منتخب غانا نظيره الأوروغواي على استاد الجنوب.وعند الساعة العاشرة مساءً، سيواجه منتخب صربيا نظيره السويسري على استاد […]

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