ادلة العراق تدين داعش دوليا بارتكاب جرائم حرب ضد المجتمع المسيحي

2022/12/02 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح العراق في تثبيت جرائم تنظيم داعش بحق مكونات الشعب كافة، عبر تقديمه ادلة تثبت تورط الجماعات الإرهابية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمها الى الأمم المتحدة.

وقال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، في تقرير نشر امس الخميس، إن الأدلة التي تم جمعها في العراق تعزز النتائج الأولية التي تفيد بأن تنظيم داعش ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المجتمع المسيحي بعد أن سيطر على نحو ثلث البلاد في عام 2014.

وذكر التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة اسوشيتد برس، أن الجرائم تشمل النقل القسري للمسيحيين واضطهادهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، والانخراط في العنف الجنسي والاستعباد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية، مثل التحويل القسري للديانة وتدمير المواقع الثقافية والدينية.

وأضاف أنه "حدد قادة وأعضاء بارزين في تنظيم داعش المتطرف الذين شاركوا في الهجوم والسيطرة على ثلاث بلدات ذات أغلبية مسيحية في سهول نينوى شمال الموصل في يوليو وأغسطس 2014: هي الحمدانية وكرمليس وبرطلة.



كما بدأ في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الطائفة المسيحية في الموص".

استولى ارهابيو داعش على مدن عراقية وأعلنوا الخلافة على مساحة واسعة من الأراضي في سوريا والعراق في العام 2014، وتم الإعلان عن هزيمة التنظيم رسميا في العراق في عام 2017 بعد معركة دامية استمرت ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى وتركت مدنا في حالة خراب، لكن خلاياه النائمة تواصل شن هجمات في أجزاء مختلفة من العراق.

والتقرير المكون من 26 صفحة قدمه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.

وقام الفريق بتحديث تحقيقاته في تطوير المتطرفين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية واستخدامهم لها، والهجمات على الطائفتين الإيزيدية والسنية، والإعدام الجماعي للسجناء والمعتقلين في سجن بادوش بالقرب من الموصل في حزيران 2014، والجرائم في تكريت وما حولها.

في كانون الأول 2021، قال رئيس الفريق التابع للأمم المتحدة، كريستيان ريتشر، لمجلس الأمن إن الدواعش ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بادوش.

في ايار 2021، أخبر سلف ريتشر، كريم خان، المجلس أن المحققين وجدوا أدلة واضحة ومقنعة على ارتكاب تنظيم داعش إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية في عام 2014.



وقال أيضا إن التنظيم المسلح نجح في تطوير أسلحة كيماوية واستخدم غاز الخردل.

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