نينوى.. اعتقال 14 متهماً بتجارة المخدرات وتعاطيها في المحافظة

2022/12/02 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، اعتقال 14 متهماً بتجارة المخدرات وتعاطيها في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان أنه "تنفيذاً لتوجيهات اللواء احمد صالح الزركاني مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف مباشر من قبل العميد ابي هاشم عزيز مدير مديرية مكافحة مخدرات نينوى، تمكنت مفارزنا بتنفيذ اوامر القبض بحق المتهمين بجرائم المخدرات من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات وتوسيع دائرة التحقيق وتحديد هوية المتاجرين والمروجين والمتعاطين واستيفاء الاجراءات القانونية عن طريق القاء القبض على 14 متهم أثر عملية نوعية نفذتها مفارزهم ضمن واجباتها في استئصال آفة المخدرات".

واضافت أن "الممارسات الأمنية مستمرة ليلاً ونهاراً لتنفيذ أوامر القبض وتجفيف منابع ترويجها ضمن المحافظة والإتجاه بإلقاء القبض على المتاجرين"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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