العراق: الرئاسات الثلاث تتفق على دعم تنفيذ برنامج حكومة السوداني

2022/12/02 | 11:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسات الثلاث على أهمية توحيد الخطاب السياسي (Getty)

اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث، على دعم تنفيذ برنامج حكومة محمد شياع السوداني، مؤكدة أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي.

وعقدت الرئاسات الثلاث، في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً في قصر السلام، وتؤكد أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها.



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— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) December 1, 2022

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، فإن "الاجتماع تدارس مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مبينا أنه "جرى التأكيد في الاجتماع على أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وعلى ضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها".

لم يعلن المجتمعون أي موقف إزاء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والتي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي

وأضافت أن "الاجتماع أكد ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي"، مبينة أنه "تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تشريع قانون الموازنة، وأهمية تعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد، كما جرى بحث أوضاع النازحين في البلاد، إذ شدد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة".

ولم يعلن المجتمعون أي موقف إزاء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والتي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي، على أن تُجرى خلال عام من تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك مع بوادر تراجع عن إجراء انتخابات مبكرة والتي تعهد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي، الذي صوّت عليه البرلمان في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تأكيدات بدعم برلماني للحراك، إذ اقترح تقرير أعده ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، والقوى الكردية وتحالف السيادة، إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها عام 2025.

وكان نائب في البرلمان العراقي قد أكد، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنه "في حال اتفاق تحالف إدارة الدولة على عدم إجراء انتخابات مبكرة فإن الملف سيحال إلى البرلمان لأجل إقراره، وأن هناك تقاربا بين الكتل السياسية على تمريره برلمانيا، لا سيما وأن ائتلاف إدارة الدولة يملك أغلب المقاعد البرلمانية".

وكانت أطراف سياسية عراقية قد شككت، في وقت سابق، بقدرة السوداني على تحقيق برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان في جلسة منح الثقة التي جرت الخميس الماضي، معتبرة أن البرنامج "مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ"، محذرة من نتائج عدم التنفيذ.

يُشار إلى أن العراق شهد في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول 2021 انتخابات مبكرة، إلا أن التصويت على الحكومة لم يتم إلا بعد عام من ذلك بسبب الخلافات السياسية.

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