2022/12/02 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتقي الأوروغواي وغانا، اليوم الجمعة في مباراة ملحمية بكأس العالم بقطر 2022، إذ تعيد للأذهان ما حصل بلقاء ربع النهائي بين البلدين بكأس العالم في جنوب افريقيا العام 2010 وما اعتبر على نطاق واسع أنها من أكثر مباريات كأس العالم شهرة في التاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما قد لا تعلمه.. مباراة ملحمية اليوم تعيد للأذهان عمل "الشيطان" بلقاء غانا والأوروغواي قبل 12 عاما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما قد لا تعلمه.. مباراة ملحمية اليوم تعيد للأذهان عمل "الشيطان" بلقاء غانا والأوروغواي قبل 12 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).