2022/12/02 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد العراقيون فرحتهم الكبيرة جداً

بفشل منتخب كوستاريكا في التأهل إلى

الدور الثاني من مونديال قطر بعد خسارته

أمام المنتخب الألماني بهدفين مقابل

أربعة، ليخرج الاثنان خاليي الوفاض من

الحدث الكروي الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يشمتون بخسارة كوستاريكا ووداع ألمانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يشمتون بخسارة كوستاريكا ووداع ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).