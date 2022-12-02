"اكتئاب وقلق وشيخوخة".. دراسة جديدة تكشف أثر إغلاقات كورونا على أدمغة المراهقين

2022/12/02 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الأبحاث إلى أن أدمغة المراهقين اختبروا الإغلاقات خلال تفشي فيروس كورونا ظهرت عليها علامات الشيخوخة المبكرة.

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