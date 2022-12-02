2022/12/02 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً شمال البلاد وصحو وغائم جزئياً في الوسط والجنوب.وذكر بيان للهيئة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق للايام الاربعة المقبلة ..



فرصة لهطول الامطار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق للايام الاربعة المقبلة .. فرصة لهطول الامطار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق للايام الاربعة المقبلة .. فرصة لهطول الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).