جهد استخباري يطيح بمتهم سرق 25 مليون دينار في بغداد

2022/12/02 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 25 مليون دينار من داخل أحد المحال التجارية وسط العاصمة بغداد.

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