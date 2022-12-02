لماذا تتزايد حالات الإيدز في الشرق الأوسط بينما تقل عالميا؟

2022/12/02 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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منذ ذروة انتشاره في تسعينيات القرن الماضي، قطع العالم شوطا كبيرا في التعامل مع فيروس نقص المناعة المكتسب HIV، ونجح في تقليل حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من النصف.



رغم ذلك حصد HIV حياة أكثر من 40 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية انخفض العدد العالمي للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 32٪ بين عامي 2010 و2021.

وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها أدنى عبء لفيروس نقص المناعة البشرية في العالم، فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 33 ٪ في نفس الفترة، وفقا لتقرير شاركه برنامج الأمم المتحدة للإيدز مع بي بي سي نيوز عربي.

وهذا جعل المنطقة واحدة من بين ثلاث مناطق في العالم فقط - إلى جانب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية - حيث لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية في ازدياد.

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