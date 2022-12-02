أمطار في الشمال وغيوم بالوسط والجنوب.. إيضاح مفصّل لطقس العراق

2022/12/02 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً شمال البلاد وصحواً وغائماً جزئياً في الوسط والجنوب.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم السبت، في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خاصة في اقسامها الشرقية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "الطقس سيكون يوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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