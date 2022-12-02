"عانق والدته وقبل رأسها".. سفيان بوفال يخطف الأنظار بعد تأهل المغرب للدور الثاني في المونديال

2022/12/02 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة معانقته لوالدته وتقبيله رأسها، عقب تأهل "أسود الأطلس" للدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

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