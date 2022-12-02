الولايات المتحدة: لا نريد حربا مع روسيا



الولايات المتحدة: لا نريد حربا مع روسيا
2022/12/02 | 12:19 - المصدر: آي كيو نيوز
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