2022/12/02 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، بنسبة 1%.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 149600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.

وكانت اسعار البيع يوم امس الخميس 150.000 دينار لكل 100 دولار، اما اسعار الشراء 149 الف دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار الدولار بنسبة 1%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار الدولار بنسبة 1%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).