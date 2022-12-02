بايدن “مستعد للتحدث” الى بوتين “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب”

2022/12/02 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للتحدث الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب” في أوكرانيا.وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس “أنا مستعد للتحدث الى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب.لم يفعل ذلك حتى الآن”.[…]

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