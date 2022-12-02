ألمانيا تتجرّع سمّ 2018، بلجيكا تودّع المونديال بخفّي حُنين 

2022/12/02 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة ثانية تواليا يقصى الالماني من الدور الاول في كأس العالم لكرة القدم © ا ف ب إينا فاسبندر الدوحة (أ ف ب) – تجرّعت ألمانيا سمّ الاقصاء من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في سابقة تاريخية لبطلة العالم أربع مرات، رغم فوزها الخميس على كوستاريكا 4-2، ولحقت ببلجيكا ثالثة […]

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