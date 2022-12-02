رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا “ليست قوية بما يكفي” 

2022/12/02 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني,=(أ ف ب) – قدمت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الجمعة تقييماً “صادقاً جدا” لقدرات أوروبا في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرة أنّها “ليست قوية بما يكفي” للوقوف بمفردها في وجه موسكو.وقالت رئيس حكومة الدولة المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال زيارة لأستراليا، إنّ غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل […]

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