2022/12/02 | 12:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: نجح منتخب اليابان بتحقيق فوز تاريخي بنتيجة 2-1 ضد إسبانيا، أمس...

ظهرت المقالة هل تعمد المنتخب الاسباني الخسارة أمام اليابان للهروب من مواجهة البرازيل والارجنتين؟ أولاً على المسلة.

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