مفوض أوروبي يقاطع قمة بالولايات المتحدة لتجاهلها مشاكل الاتحاد الأوروبي

2022/12/02 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وكالة بلومبرغ إن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون ألغى زيارة للولايات المتحدة لحضور قمة التجارة والتكنولوجيا لأن هذا اللقاء لا يولي اهتماما كافيا للمشاكل الأوروبية.وذكرت الوكالة، أن الفعالية ستجري الأسبوع المقبل في جامعة ميريلاند.ووفقا للوكالة، لم تعد بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى في الآونة الأخيرة تخفي عدم الرضا عن القانون […]

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