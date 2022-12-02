النقل: ميناء الفاو سيُنجز قبل موعده المحدد

2022/12/02 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن ميناء الفاو الكبير سينجز قبل موعده المحدد بحدود نهاية العام 2024.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل أنمار عبد المنعم الصافي، إن "الأعمال تنجز في مشروع ميناء الفاو الكبير بأسرع مما مخطط لها، نتيجة للوتيرة المتسارعة في العمل لإنجاز المشروع، ما أسهم في تقديم موعد إنجازه قبل الموعد المخطط والمقرر له".

وأضاف الصافي، أنه "من المتفق عليه وحسب العقد الموقع أن ينجز المشروع نهاية العام 2025، ولكن بطريقة العمل السريعة ومن دون أي تلكؤ أو معوقات سيتم إنجاز المشروع قبل موعده المحدد بحدود نهاية العام 2024، وهذا ما أكده وزير النقل في زيارته الأخيرة للميناء".

وتابع: "ومما يؤكد على ذلك فقد تم مؤخراً إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وكذلك تمت تهيئة الركائز وهي 157 ركيزة تم العمل بها، وبدأ العمل وبصورة سريعة بساحة الحاويات من أجل تهيئتها بالكامل"، مؤكداً أن "جميع متطلبات العمل تسير بصورة متوازية".

ولفت إلى أن "المشاريع الخمسة الأخيرة التي وقعت، تنجز بشكل متواز من أجل إكمال كل الأعمال بفترة زمنية واحدة، كذلك فإن الأرصفة الخمسة وركائزها وجدارها الكونكريتي قد أوشكت على الإنجاز وعند الانتهاء من إنشاء وإنجاز الأرصفة الخمسة ستكون حينها مهيأة لاستقبال مختلف البضائع القادمة من الميناء، أي جميع أنواع البضائع ستكون على الأرصفة الخمسة لاسيما تلك التي تستفيد منها القناة الجافة العراقية ومن الممكن أن تضع رحالها بهذا الميناء".

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