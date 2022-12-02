طلب نيابي بشأن استيفاء الفوائد التأخيرية لشركة آسياسيل (وثيقة)

2022/12/02 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت لجنة النزاهة النيابية، هيئة الإعلام والاتصالات، بتزويدها بكافة اوليات استثمارها والية التعاقد مع شركة اسيا سيل .

وبحسب الوثيقة، الصادرة بتاريخ 1 كانون الاول الجاري عن رئيس لجنة النزاهة ناهدة الدايني، وتلقتها (بغداد اليوم)، "تطلب اللجنة من الهيئة تزويدها بوثائق عن اوليات استثمار الهيئة مع شركة اسيا سيل والية التعاقد على الاستثمار"، كما "طالبت باعلامها عن ماهية شراء اجهزة الجودة والشركة التي احيل اليها مبلغ الاحالة ".

ووفقا للطلب، "تريد اللجنة معرفة هل تم احالة رخصة الجيل الرابع لشركة اسيا سيل"، فيما اشارت الى انه "هل تم استيفاء الفوائد التأخيرية للشركة والبالغة 18 % كونه الشريك الاجنبي للشركة القطرية وعليه تعتبر اجنبية".

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