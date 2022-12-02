سدود كردستان تمتلئ بالمياه وبعضها وصل لقرابة نصف طاقته التخزينية

2022/12/02 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشهد بعض السدود في اقليم كردستان الوصول الى مرحلة “الامتلاء”، حيث كشفت ارقام عن نسبة امتلاء كل من سدود اوسبي وباوشاسوار والون ودربندخان.

سدّ “آوسبي” في قضاء كفري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية خزن 21 مليون متر مكعب من المياه، وقد وصل المخزون فيه الحد الاقصى خلال الايام الماضية.

وعلى غرار سد “آوسبي”، امتلأ سد “باواشاسوار” في نفس القضاء مع أول موجة أمطار لهذا العام، وهو يحتمل تخزين ستة ملايين متر مكعب من الماء.

وقال مدير سدّ “باواشاسوار” عزيز كريم في تصريح لوسائل اعلام كردية، ان موجة الامطار الاخيرة التي ضربت المنطقة في 25 تشرين الثاني الماضي اثرت بشكل كبير على كفري الذي وصلت كمية الأمطار فيه الى 50 ميلليمترا، ما أدّى لارتفاع مستوى المياه بشكل ملحوظ.

وأضاف ان ” لدينا مياه احتياطية الآن، وهي تكفي حاجة الفلاحين.



هذه القناة الإروائية والفلاحون الذين يعتمدون عليها لا توجد لديهم أي نواقص بالماء”.

وفي قضاء خانقين أيضاً، يوجد سد ألون الذي كان يحتوي 11 مليون متر مكعب من الماء قبل سقوط الأمطار، لكن غزارة التساقط رفعت كمية المياه الى 18 مليون متر مكعب.

تبلغ الطاقة التخزينية للسد 38 مليون متر مكعب، وهو يستقبل 12 مترا مكعباً من الماء في الثانية، مايعني انه امتلأ بنسبة 47%.

ويواجه سد دربندخان نفس الحال مع السدود الأخرى، من حيث زيادة نسبة المياه، والتي ارتفعت بقياس 13 سنتيمترا وأوصلت الكمية المخزونة فيه الى 925 مليون متر مكعب، في حين تبلغ الطاقة التخزينية للسد المذكور ثلاثة مليارات متر مكعب، مايعني انه امتلأ بنسبة 31%.

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