2022/12/02 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال متابعة الشكاوى الواردة إلى

جهاز الأمن الوطني عبر الخط الساخن وبعد

استحصال الموافقات القضائية، نفذت

مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات

واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء

القبض على (٣٨) مبتزاً أح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهم ساوم مواطناً مقابل (٥٠) مليون دينار.. الأمن الوطني يطيح بـ (٣٨) مبتزاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهم ساوم مواطناً مقابل (٥٠) مليون دينار.. الأمن الوطني يطيح بـ (٣٨) مبتزاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).