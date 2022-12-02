2022/12/02 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت الهيئة الإدارية لنادي الميناء

العراقي، ملابسات هروب المحترف البنمي

رو ميلير من مقر تواجده في محافظة

البصرة العراقية قاصداً العاصمة بغداد

بمساعدة من أحد الأندية الجماهيرية

التي تسعى إلى ضمه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب محترف بنمي من الميناء العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب محترف بنمي من الميناء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).