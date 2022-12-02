انفجار يهز ميناء سامسون في تركيا

2022/12/02 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار

في ميناء مدينة سامسون التركية، حيث

انفجر مستودع نفطي ما تسبب باشتعال

النيران في أحد أبنية الميناء.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في

أحد خزانات النفط الصغيرة

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