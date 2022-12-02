2022/12/02 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يطيح بـ 38 مبتزاً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يطيح بـ 38 مبتزاً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يطيح بـ 38 مبتزاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).