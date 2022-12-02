مصرف الرشيد يحذر موظفي الحكومة من عصابات تسرق الرواتب عبر الرقم السري

2022/12/02 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، موظفي الحكومة من عصابات تسرق الرواتب عبر الرقم السري.

وذكر المصرف، في بيان “نحذر الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب من خلال ارسال مسجات بإضافة مبلغ مالي للرصيد طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من سرقة الراتب”.

وأكد أنه “لا علاقة للمصرف بذلك وضرورة عدم اعطاء الرقم السري لأي شخص”.

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