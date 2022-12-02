أحدهم ساوم مواطناً مقابل (50) مليون دينار.. الأمن الوطني يطيح بـ (38) مبتزاً

2022/12/02 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بالإطاحة بـ38 مبتزاً أحدهم ساوم مواطناً مقابل 50 مليون دينار.

وذكر الجهاز، في بيان أن “مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات نفذت واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (38) مبتزاً أحدهم ساوم شخصاً على مبلغ (50) مليون دينار مقابل عدم نشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “عمليات القبض تمت بكمائن محكمة من خلال استدراج المتهمين والإطاحة بهم متلبسين، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقوالهم لينالوا جزاءهم العادل”.

وبين الجهاز أن “ذلك جاء من خلال متابعة الشكاوى الواردة إلى جهاز الأمن الوطني عبر الخط الساخن وبعد استحصال الموافقات القضائية”.

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