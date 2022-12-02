دراسة تكشف الأثر الذي خلّفته جائحة كورونا على أدمغة المراهقين

2022/12/02 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أنّ الإجهاد الناجم عن جائحة فيروس كورونا ربّما تسبّب بتقدم عمر أدمغة المراهقين قبل الأوان، بثلاثة أعوام في الحد الأدنى.

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