مصرف عراقي للموظفين: احذروا من

2022/12/02 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مصرف الرشيد، الجمعة، موظفي الدوائر الحكومية كافة من "عصابات" تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم "بسرقة" الرواتب خلال إرسال مسجات بإضافة مبلغ مالي للرصيد طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من "سرقة" الراتب.

وأكد المصرف في بيان، أنه "لا علاقة للمصرف بذلك"، مشدداً على "ضرورة عدم اعطاء الرقم السري لأي شخص".

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