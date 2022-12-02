شاهد بالفيديو.. هل تصطدم واشنطن مع الفصائل المسلحة في العراق؟

2022/12/02 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cRUtj8rfLY4

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