2022/12/02 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرشيد موظفي الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب خلال ارسال مسجات باضافة مبلغ مالي للرصيد طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من سرقة الراتب لذا نحذر ونؤكد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يحذر الموظفين من عصابات تسرق الرواتب المركز الخبري الوطني.

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