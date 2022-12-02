اصابات بقصف تركي جديد على مناطق في السليمانية - عاجل

2022/12/02 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اصيب شخصان ،اليوم الجمعة، بقصف تركي استهدف مواقع لحزب العمال لكردستاني في السليمانية.

وذكر مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان "طائرة مسيرة تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في السلميانية مما اسفر عن اصابة اثنين بجروح ".

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